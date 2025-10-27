Alkermes Aktie

WKN DE: A1JKVH / ISIN: IE00B56GVS15

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Alkermes zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alkermes lädt am 28.10.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

12 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,370 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,550 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 356,9 Millionen USD aus – das entspräche einem Minus von 5,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 378,1 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 12 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 1,57 USD, gegenüber 2,17 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 15 Analysten durchschnittlich auf 1,42 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 1,56 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Alkermes PLC 26,40 0,00% Alkermes PLC

