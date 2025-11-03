Ausblick: Alkyl Amines Chemicals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Alkyl Amines Chemicals gibt am 04.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 8,80 INR je Aktie gegenüber 9,28 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

4 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 4,00 Prozent auf 4,31 Milliarden INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,15 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 48,30 INR, gegenüber 36,40 INR je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 17,66 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 15,66 Milliarden INR generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at