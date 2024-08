Ausblick: All for One Group präsentiert Quartalsergebnisse

All for One Group wird am 08.08.2024 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,110 EUR aus. Im letzten Jahr hatte All for One Group einen Verlust von -0,550 EUR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 1,62 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 122,3 Millionen EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 120,4 Millionen EUR umgesetzt.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,28 EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,23 EUR einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 520,9 Millionen EUR aus, nachdem im Vorjahr 488,0 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at