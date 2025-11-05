Ausblick: Allbirds A legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Allbirds A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

3 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,650 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -2,680 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Allbirds A mit einem Umsatz von insgesamt 34,2 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 43,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 20,40 Prozent verringert.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Verlust von -9,463 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -11,870 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 167,0 Millionen USD aus im Gegensatz zu 189,8 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

