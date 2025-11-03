Allegiant Travel Aktie
WKN DE: A0LFDN / ISIN: US01748X1028
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Allegiant Travel präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Allegiant Travel lässt sich am 04.11.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Allegiant Travel die Bilanz zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.
13 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,767 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten ein Plus von 2,29 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 575,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 562,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 2,85 USD je Aktie, gegenüber -13,490 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 2,61 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 2,51 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
