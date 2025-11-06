ALPHA BANK Aktie
Ausblick: ALPHA BANK gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
ALPHA BANK wird am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
4 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,083 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 38,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,060 EUR erwirtschaftet wurden.
6 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 556,5 Millionen EUR – das würde einem Abschlag von 56,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,28 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.
Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,365 EUR, gegenüber 0,260 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten auf durchschnittlich 2,24 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,02 Milliarden EUR generiert wurden.
