UniCredit Aktie
WKN DE: A2DJV6 / ISIN: IT0005239360
|Wichtiger Wachstumsbereich
|
29.08.2025 16:47:00
UniCredit vergrößert Beteiligung an griechischer Alpha Bank - Aktien im Minus
"Unsere Investition in Alpha Bankhat die Erwartungen weit übertroffen und ist weiterhin ein wichtiger Wachstumsbereich innerhalb unseres Geschäftes", sagte UniCredit-CEO Andrea Orcel. Die Bank gab nicht bekannt, wie viel sie für den Anteil zahlt, erklärte jedoch unter Berufung auf Analystenprognosen, dass die Beteiligung ihr im nächsten Jahr einen Nettogewinn von rund 244 Millionen Euro einbringen dürfte.
Die Aufstockung der Beteiligung an der Alpha Bank werde die Kernkapitalquote CET1 von UniCredit - ein wichtiger Maßstab für die Kapitalstärke - um etwa 65 Basispunkte senken.
Die UniCredit-Aktie zeigt sich am Freitag an der italienischen Börse zeitweise um 0,18 Prozent schwächer bei 66,04 Euro. Für Aktien der Alpha Bank geht es in Athen zeitweise um 1,19 Prozent nach unten auf 3,395 Euro.
DOW JONES
Aktien in diesem Artikel
|ALPHA BANK S.A. Registered Shs
|3,40
|-4,12%
|Alpha Bank AE (spons. ADRs)
|0,75
|0,68%
|UniCredit S.p.A.
|65,91
|-0,66%
