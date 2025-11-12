Alpha Cognition Aktie

WKN DE: A40EUH / ISIN: CA02074J5017

12.11.2025 07:01:06

Ausblick: Alpha Cognition zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Alpha Cognition wird am 13.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Verlust von -0,430 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,310 USD je Aktie erzielt worden.

Laut einer Schätzung von 2 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 2,0 Millionen USD betragen, verglichen mit 0,0 Millionen USD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.

Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -1,455 USD je Aktie, gegenüber -2,020 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 12,1 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 0,0 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

