Ausblick: Alphatec legt Quartalsergebnis vor

Alphatec lässt sich am 05.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Alphatec die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

9 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von -0,022 USD. Das entspräche einem Gewinn von 93,71 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als -0,350 USD erwirtschaftet wurden.

Auf der Umsatzseite soll Alphatec 11 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 197,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 16,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Alphatec 169,2 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 9 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,286 USD aus. Im Vorjahr waren -0,960 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 11 Analysten im Durchschnitt 891,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 764,2 Millionen USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at