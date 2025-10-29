Ausblick: Alphatec präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Alphatec veröffentlicht am 30.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Schätzungen von 8 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,031 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 88,93 Prozent erhöht. Damals waren -0,280 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

10 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 182,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 21,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 150,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Für das Fiskaljahr rechnen 8 Analysten nun im Schnitt mit einem Verlust je Aktie von -0,043 USD im Vergleich zu -1,130 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 11 Analysten durchschnittlich bei 742,1 Millionen USD, gegenüber 611,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at