Ausblick: Altia informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Altia stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 5 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,078 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 5 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,04 Prozent auf 161,0 Millionen EUR. Im Vorjahresviertel hatte Altia noch 162,7 Millionen EUR umgesetzt.

5 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,300 EUR je Aktie aus. Im Vorjahr waren 0,160 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 5 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 672,1 Millionen EUR, gegenüber 692,0 Millionen EUR im Vorjahreszeitraum, aus.

