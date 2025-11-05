Ausblick: Altice USA A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Altice USA A lädt am 06.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

10 Analysten schätzen im Schnitt, dass Altice USA A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,058 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 13 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 4,21 Prozent auf 2,13 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,23 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Ausblick von 13 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,422 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,220 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 14 Analysten auf durchschnittlich 8,57 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 8,95 Milliarden USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at