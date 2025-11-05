Ausblick: Altimmune veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Altimmune wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

9 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -0,272 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,320 USD je Aktie erzielt worden.

Altimmune soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 0,0 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 100 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,122 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,340 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 8 Analysten von durchschnittlich 0,0 Millionen USD aus, nachdem im Vorjahr 0,0 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at