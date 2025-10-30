Altria Aktie
30.10.2025 12:01:00
Ausblick: Altria stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Altria wird am 30.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.
10 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 1,34 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Minus von 0,96 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 5,29 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5,34 Milliarden USD umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 13 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,43 USD, gegenüber 6,54 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten im Durchschnitt 20,23 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 20,44 Milliarden USD generiert worden waren.
