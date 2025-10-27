Aluminum a Aktie

Aluminum a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0M4VY / ISIN: CNE1000000T0

27.10.2025 07:01:06

Ausblick: Aluminum A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Aluminum A wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,192 CNY gegenüber 0,120 CNY im Vorjahresquartal.

Aluminum A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,39 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,790 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,720 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 237,68 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 236,42 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

Aluminum Corporation of China Ltd (A) 9,26 -1,49% Aluminum Corporation of China Ltd (A)

