Aluminum a Aktie
WKN DE: A0M4VY / ISIN: CNE1000000T0
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: Aluminum A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Aluminum A wird am 28.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,192 CNY gegenüber 0,120 CNY im Vorjahresquartal.
Aluminum A soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 57,39 Milliarden CNY abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einem Abschlag von 8,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 63,06 Milliarden CNY erwirtschaftet worden waren.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 15 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,790 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,720 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 237,68 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 236,42 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Aluminum Corporation of China Ltd (A)mehr Nachrichten
|
27.10.25
|Ausblick: Aluminum A stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
13.10.25
|Erste Schätzungen: Aluminum A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
27.08.25
|Ausblick: Aluminum A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.08.25
|Erste Schätzungen: Aluminum A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
Analysen zu Aluminum Corporation of China Ltd (A)mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Aluminum Corporation of China Ltd (A)
|9,26
|-1,49%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.