ALX Oncology Holdings Aktie
WKN DE: A2P79Z / ISIN: US00166B1052
|
06.11.2025 07:01:06
Ausblick: ALX Oncology stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
ALX Oncology wird am 07.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich -0,367 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 36,72 Prozent erhöht. Damals waren -0,580 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 0,0 Millionen USD – das wäre das gleiche Niveau wie im Vorjahresquartal, in dem 0,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 3 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -1,737 USD aus, während im Vorjahreszeitraum -2,580 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 0,0 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 0,0 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
