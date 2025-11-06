Ausblick: Amadeus IT präsentiert Quartalsergebnisse

Amadeus IT wird am 07.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

5 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,930 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,860 USD erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal soll Amadeus IT im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,70 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,73 Prozent gesteigert.

Für das aktuelle Fiskaljahr prognostizieren 19 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 3,62 USD, gegenüber 3,10 im Vorjahr. Der Umsatz wird von 18 Analysten auf durchschnittlich 7,59 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 6,64 Milliarden USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at