WKN DE: A1J4UY / ISIN: INE885A01032

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: Amara Raja Batteries legt Quartalsergebnis vor

Amara Raja Batteries wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 9,70 INR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 12,87 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

9 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 2,92 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 32,51 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Amara Raja Batteries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 33,46 Milliarden INR aus.

9 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 50,18 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 51,62 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 134,85 Milliarden INR, gegenüber 127,94 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

