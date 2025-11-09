Ausblick: AMBAC (AMBAC Financial Group) präsentiert Quartalsergebnisse

AMBAC (AMBAC Financial Group) veröffentlicht am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,202 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei AMBAC (AMBAC Financial Group) noch ein Verlust pro Aktie von -0,630 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Minus von 76,98 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 26,2 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 114,0 Millionen USD umgesetzt.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 3 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,615 USD je Aktie, gegenüber -10,710 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 85,6 Millionen USD. Im Vorjahr waren 235,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at