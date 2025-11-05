America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert Aktie

WKN DE: A3DHHW / ISIN: US02364V2060

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert wird am 06.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,240 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte America First Multifamily Investors LP Benef Unit Cert -0,230 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite erwarten 2 Analysten ein Minus von 11,03 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 24,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 27,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD im Vergleich zu 0,760 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich bei 99,1 Millionen USD, gegenüber 101,3 Millionen USD ein Jahr zuvor.

