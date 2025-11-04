American Electric Technologies Aktie

Ausblick: American Electric Technologies stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

American Electric Technologies stellt am 05.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,012 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll American Electric Technologies mit einem Umsatz von insgesamt 17,3 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 17,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 1,93 Prozent verringert.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,066 USD je Aktie, gegenüber 0,250 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 72,8 Millionen USD. Im Vorjahr waren 73,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

