Ausblick: American Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

American Financial Group lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass American Financial Group im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,51 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,16 USD je Aktie gewesen.

5 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 1,98 Milliarden USD gegenüber 2,36 Milliarden USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 16,22 Prozent.

Die Erwartungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 9,62 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 10,57 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 6 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,16 Milliarden USD, gegenüber 8,28 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at