Ausblick: American Tower verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

American Tower wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,65 USD je Aktie gegenüber -1,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll American Tower in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden USD im Vergleich zu 2,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,82 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,51 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at