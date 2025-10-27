American Tower Aktie
WKN DE: A1JRLA / ISIN: US03027X1000
|
27.10.2025 07:01:06
Ausblick: American Tower verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
American Tower wird am 28.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.
Die Prognosen von 14 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,65 USD je Aktie gegenüber -1,690 USD je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll American Tower in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,52 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 2,66 Milliarden USD im Vergleich zu 2,52 Milliarden USD im Vorjahresquartal.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 15 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,19 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,82 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt von insgesamt 10,51 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 10,13 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu American Tower Corp.mehr Nachrichten
Analysen zu American Tower Corp.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|American Tower Corp.
|156,68
|0,09%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerVor US-Zinsentscheid: ATX fester -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Plus -- Nikkei mit Rekordhoch -- Feiertag in Hongkong
Am heimischen Aktienmarkt ist zur Wochenmitte ein leichtes Plus zu sehen, während der deutsche Aktienmarkt nicht recht vom Fleck kommt. Die wichtigsten Aktienmärkte in Fernost verbuchten am Mittwoch teilweise große Gewinne.