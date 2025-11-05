Americold Realty Trust Shs of Benef Interest Aktie
WKN DE: A0Q9XQ / ISIN: US03064D1081
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: Americold Realty Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Americold Realty Trust präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,049 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 658,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 674,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,058 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,61 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Americold Realty Trust Shs of Benef Interestmehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Americold Realty Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
22.10.25
|Erste Schätzungen: Americold Realty Trust stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
06.08.25
|Ausblick: Americold Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
23.07.25
|Erste Schätzungen: Americold Realty Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
07.05.25
|Ausblick: Americold Realty Trust präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Americold Realty Trust Shs of Benef Interestmehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Americold Realty Trust Shs of Benef Interest
|10,70
|-0,93%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Minus -- DAX leichter -- Wall Street stabil erwartet -- Asiens Börsen schließlcih uneinheitlich
Am heimischen Aktienmarkt geht es am Mittwoch schwächer zu. Der deutsche Aktienmarkt notiert mit Verlusten. An der Wall Street dürfte es seitwärts gehen. An den asiatischen Aktienmärkten geht es zur Wochemitte in unterschiedliche Richtungen.