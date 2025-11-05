Ausblick: Americold Realty Trust legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Americold Realty Trust präsentiert am 06.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,049 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,010 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 658,5 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 2,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 674,2 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen von 4 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,058 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,330 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,61 Milliarden USD, gegenüber 2,67 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at