Ausblick: Amicus Therapeutics gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Amicus Therapeutics äußert sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 0,039 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,020 USD je Aktie erzielt worden.

9 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 165,7 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 17,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 141,5 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 7 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -0,047 USD je Aktie, gegenüber -0,180 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 10 Analysten durchschnittlich bei 627,3 Millionen USD. Im Vorjahr waren 528,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at