WKN: 798185 / ISIN: US0017441017
|
05.11.2025 07:01:06
Ausblick: AMN Healthcare Services gewährt Anlegern Blick in die Bücher
AMN Healthcare Services wird am 06.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.
Die Schätzungen von 9 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,200 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte AMN Healthcare Services ein EPS von 0,180 USD je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Minus von 10,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 618,1 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 687,5 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,14 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren -3,850 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 9 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 2,59 Milliarden USD, gegenüber 2,98 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.
