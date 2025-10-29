ANA HOLDINGS Aktie
WKN: 861920 / ISIN: JP3429800000
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: ANA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
ANA wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.
In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 103,97 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ANA noch 119,28 JPY je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal soll ANA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 640,28 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 582,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,86 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 284,49 JPY, während im vorherigen Jahr noch 325,58 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.429,79 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.261,86 Milliarden JPY waren.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu ANA HOLDINGS INCmehr Nachrichten
|
29.10.25
|Ausblick: ANA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: ANA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.07.25
|Ausblick: ANA stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
|
14.07.25