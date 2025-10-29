Ausblick: ANA legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

ANA wird am 30.10.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 103,97 JPY je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte ANA noch 119,28 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal soll ANA im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 640,28 Milliarden JPY abgeschlossen haben – das erwarten 7 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 582,81 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 9,86 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 284,49 JPY, während im vorherigen Jahr noch 325,58 JPY erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2.429,79 Milliarden JPY umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2.261,86 Milliarden JPY waren.

