Analog Devices Aktie
WKN: 862485 / ISIN: US0326541051
|
20.08.2025 07:01:06
Ausblick: Analog Devices zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Analog Devices lädt am 20.08.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.07.2025 endete.
Die Schätzungen von 27 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,95 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 146,84 Prozent erhöht. Damals waren 0,790 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Auf der Umsatzseite soll Analog Devices 26 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 2,77 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 19,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Analog Devices 2,31 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr erwarten 28 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 7,45 USD im Vergleich zu 3,28 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 29 Analysten durchschnittlich bei 10,64 Milliarden USD, gegenüber 9,43 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Analog Devices Inc.mehr Nachrichten
|
07:01
|Ausblick: Analog Devices zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.08.25
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Analog Devices von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
12.08.25
|Börse New York: NASDAQ 100 zeigt sich mittags fester (finanzen.at)
|
08.08.25
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Analog Devices-Investment von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.08.25
|Erste Schätzungen: Analog Devices präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
01.08.25
|S&P 500-Titel Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Analog Devices-Investment von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
25.07.25
|S&P 500-Wert Analog Devices-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Analog Devices von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
23.07.25
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Analog Devices Inc.mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Analog Devices Inc.
|199,08
|3,34%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrump will Gipfeltreffen mit Putin und Selenskyj: ATX schließlich im Plus -- DAX letztlich etwas höher -- US-Börsen zum Handelsende uneins -- Asiens Börsen schließen schwächer
Der heimische Markt zeigte sich mit freundlicher Tendenz. Der deutsche Leitindex machte am zweiten Handelstag der Woche moderate Gewinne. Die US-Börsen zeigten sich am Dienstag uneinheitlich. An den Märkten in Fernost ging es am Dienstag nach unten.