NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich letztendlich fester

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,04 Prozent fester bei 25 358,16 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,838 Prozent stärker bei 25 307,75 Punkten in den Freitagshandel, nach 25 097,42 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 25 418,64 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 25 288,71 Punkten erreichte.

NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn stieg der NASDAQ 100 bereits um 1,47 Prozent. Der NASDAQ 100 lag vor einem Monat, am 24.09.2025, bei 24 503,57 Punkten. Vor drei Monaten, am 24.07.2025, wurde der NASDAQ 100 mit 23 219,86 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 24.10.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 232,87 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 stieg der Index bereits um 20,89 Prozent. Der NASDAQ 100 markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 25 418,64 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 542,20 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,63 Prozent auf 252,92 USD), Constellation Energy (+ 6,39 Prozent auf 389,19 USD), Micron Technology (+ 5,96 Prozent auf 219,02 USD), AppLovin (+ 5,14 Prozent auf 620,00 USD) und Broadcom (+ 2,86 Prozent auf 354,13 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Tesla (-3,40 Prozent auf 433,72 USD), Baker Hughes (-3,25 Prozent auf 47,30 USD), Microchip Technology (-2,95 Prozent auf 63,17 USD), Analog Devices (-2,17 Prozent auf 238,01 USD) und ON Semiconductor (-2,07 Prozent auf 50,71 USD).

Welche Aktien im NASDAQ 100 den größten Börsenwert aufweisen

Im NASDAQ 100 ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 48 400 176 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 3,773 Bio. Euro. Damit weist die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ 100-Titel

In diesem Jahr weist die Charter A-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 6,67 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 auf. Was die Dividendenrendite angeht, ist die The Kraft Heinz Company-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung mit 6,30 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.at