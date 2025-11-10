Ausblick: Andean Precious Metals stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Andean Precious Metals lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,110 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Andean Precious Metals noch ein Gewinn pro Aktie von 0,070 CAD in den Büchern gestanden.

Für das abgelaufene Quartal prognostiziert 1 Analyst im Schnitt einen Umsatz von 89,1 Millionen USD für Andean Precious Metals, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 93,2 Millionen CAD erzielt wurde.

Die Erwartungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,573 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,180 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 348,6 Millionen USD, gegenüber 348,0 Millionen CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at