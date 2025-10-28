Erste Schätzungen: Andean Precious Metals legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Andean Precious Metals wird voraussichtlich am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst schätzt, dass Andean Precious Metals im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,110 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,070 CAD je Aktie gewesen.

Die Umsatzschätzungen von 1 Analyst für das letzte Quartal bewegen sich bei 89,1 Millionen USD, was einem Umsatz von 93,2 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,573 USD, gegenüber 0,180 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 3 Analysten durchschnittlich auf 348,6 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 348,0 Millionen CAD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at