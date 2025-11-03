Ausblick: Andersons präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Andersons wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 04.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2025 abgelaufen ist.

Die Prognosen von 3 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,473 USD. Dies würde einer Verringerung von 40,88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Andersons 0,800 USD je Aktie vermeldete.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 2,89 Milliarden USD – das wäre ein Zuwachs von 10,09 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,62 Milliarden USD umgesetzt worden waren.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 USD, gegenüber 3,32 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 12,10 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 11,26 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at