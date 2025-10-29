Ausblick: Andritz präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Andritz stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

In Sachen EPS gehen 3 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,266 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Andritz noch 0,260 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 0,10 Prozent auf 2,24 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 2,24 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

7 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,17 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 1,09 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 8 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 9,29 Milliarden USD, gegenüber 8,99 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at