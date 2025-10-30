Anhui Jianghuai Automobile Aktie
WKN: 766659 / ISIN: CNE0000018M9
|
30.10.2025 07:01:06
Ausblick: Anhui Jianghuai Automobile stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Anhui Jianghuai Automobile präsentiert am 31.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,038 CNY gegenüber 0,150 CNY im Vorjahresquartal.
Im abgelaufenen Quartal soll Anhui Jianghuai Automobile nach der Prognose von 1 Analyst 13,97 Milliarden CNY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 27,80 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 10,93 Milliarden CNY umgesetzt worden.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,155 CNY, gegenüber -0,820 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 9 Analysten durchschnittlich auf 53,45 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 42,08 Milliarden CNY generiert wurden.
