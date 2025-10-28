Ausblick: Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Anji Microelectronics Technology (Shanghai) A lädt am 29.10.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst erwartet beim EPS einen Gewinn von 1,21 CNY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,950 CNY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 27,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 657,0 Millionen CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 515,0 Millionen CNY umgesetzt.

Der Ausblick von 4 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,63 CNY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 3,18 CNY vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 2,57 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 1,84 Milliarden CNY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at