Ausblick: Antero Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Antero Resources präsentiert am 29.10.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

20 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,256 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 14 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,18 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 14,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,04 Milliarden USD in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 19 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,91 USD je Aktie, gegenüber 0,180 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 14 Analysten durchschnittlich auf 5,12 Milliarden USD fest. Im Vorjahr waren noch 4,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at