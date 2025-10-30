Ausblick: Aon legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Aon stellt am 31.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 22 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Aon noch ein Gewinn pro Aktie von 1,57 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Aon in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,27 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 14 Analysten durchschnittlich bei 3,96 Milliarden USD im Vergleich zu 3,72 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 21 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 16,88 USD aus. Im Vorjahr waren 12,49 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 14 Analysten im Durchschnitt 17,26 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 15,75 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

