Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S (A) stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

AP Moeller - Maersk A-S (A) wird am 06.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Im Schnitt gehen 13 Analysten von einem Gewinn von 339,66 DKK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1315,05 DKK je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll AP Moeller - Maersk A-S (A) mit einem Umsatz von insgesamt 86,42 Milliarden DKK abgeschlossen haben – das erwarten 13 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,05 Milliarden DKK erwirtschaftet worden waren, um 19,27 Prozent verringert.

Die Prognosen von 22 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 962,27 DKK, gegenüber 2671,20 DKK je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 19 Analysten durchschnittlich 334,50 Milliarden DKK im Vergleich zu 382,55 Milliarden DKK im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at