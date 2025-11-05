A.P. Moeller - Maersk A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-500 Sh Aktie

A.P. Moeller - Maersk A-S Unsponsored American Deposit Receipt Repr 1-500 Sh für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A14WZ1 / ISIN: US00202F1021

05.11.2025 07:01:06

Ausblick: AP Moeller - Maersk A-S Un gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

AP Moeller - Maersk A-S Un äußert sich am 06.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

13 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,265 USD aus. Im letzten Jahr hatte AP Moeller - Maersk A-S Un einen Gewinn von 0,970 USD je Aktie eingefahren.

13 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 14,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 15,76 Milliarden USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 13,49 Milliarden USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 23 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,762 USD, gegenüber 1,94 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 20 Analysten im Durchschnitt 52,34 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 55,48 Milliarden USD generiert worden waren.

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
