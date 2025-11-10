Apeejay Surrendra Park Hotels Aktie

ISIN: INE988S01028

10.11.2025 07:01:06

Ausblick: Apeejay Surrendra Park Hotels stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Apeejay Surrendra Park Hotels wird am 11.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorstellen.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,700 INR aus. Im letzten Jahr hatte Apeejay Surrendra Park Hotels einen Gewinn von 1,25 INR je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apeejay Surrendra Park Hotels in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,49 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,55 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren noch 1,42 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,75 INR, während im vorherigen Jahr noch 3,92 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 4 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,33 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 6,27 Milliarden INR waren.

Redaktion finanzen.at

Shutdown-Ende in Sicht? ATX und DAX letztlich im Plus -- US-Börsen schließen im Plus -- Asiens Börsen legen schlussendlich zu
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Montag mit Gewinnen. Anleger am deutschen Aktienmarkt wurden ebenso wieder mutiger. Die Wall Street begann die Woche fester. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenstart nach oben.
