Ausblick: Apellis Pharmaceuticals legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Apellis Pharmaceuticals wird am 30.10.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2025 abgelaufen ist.

16 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 1,58 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -0,460 USD je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz gehen 14 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 453,6 Millionen USD aus – eine Steigerung von 130,44 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Apellis Pharmaceuticals einen Umsatz von 196,8 Millionen USD eingefahren.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 16 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,342 USD, wohingegen im Vorjahr noch -1,600 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,01 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 781,4 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.at