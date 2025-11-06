Aperam Aktie

WKN DE: A1H5PL / ISIN: US03754H1041

06.11.2025 07:01:06

Ausblick: Aperam mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Aperam lädt am 07.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Gewinn von 0,012 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 2,71 USD je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Quartal soll Aperam im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,69 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 3 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,64 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 3,14 Prozent gesteigert.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 1,04 USD aus, während im Vorjahreszeitraum 3,46 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,47 Milliarden USD in den Büchern stehen werden, gegenüber 6,77 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

