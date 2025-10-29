Ausblick: Apollo Commercial Real Estate Finance mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Apollo Commercial Real Estate Finance wird sich am 30.10.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,248 USD aus. Im letzten Jahr hatte Apollo Commercial Real Estate Finance einen Verlust von -0,690 USD je Aktie eingefahren.

In Sachen Umsatz gehen 4 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 60,3 Millionen USD aus – eine Minderung von 21,45 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Apollo Commercial Real Estate Finance einen Umsatz von 76,8 Millionen USD eingefahren.

Der Ausblick von 6 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,872 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,970 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 4 Analysten auf durchschnittlich 231,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 701,5 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at