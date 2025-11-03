Ausblick: Apollo Global Management stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Apollo Global Management lädt am 04.11.2025 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2025 endete.

Die Prognosen von 17 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,90 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Apollo Global Management noch ein Gewinn pro Aktie von 1,29 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Apollo Global Management in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 37,02 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 4,92 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 7,81 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 19 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 7,70 USD, gegenüber 7,33 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 19,21 Milliarden USD im Vergleich zu 26,33 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at