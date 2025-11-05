Ausblick: Apollo Medical vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Apollo Medical wird am 06.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Durchschnitt erwarten 6 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,466 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,330 USD je Aktie vermeldet.

8 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 952,8 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 99,04 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 478,7 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 9 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 1,20 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 0,900 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 9 Analysten durchschnittlich auf 3,21 Milliarden USD, gegenüber 2,03 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at