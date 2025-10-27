Ausblick: Applied Industrial Technologies zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Applied Industrial Technologies wird am 28.10.2025 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass Applied Industrial Technologies im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,48 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 2,36 USD je Aktie gewesen.

8 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 8,09 Prozent auf 1,19 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 8 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 10,56 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 10,12 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich auf 4,84 Milliarden USD, gegenüber 4,56 Milliarden USD im Vorjahr.

