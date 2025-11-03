Ausblick: Archer Daniels Midland legt Quartalsergebnis vor

Archer Daniels Midland präsentiert am 04.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 9 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,846 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Archer Daniels Midland noch ein Gewinn pro Aktie von 0,040 USD in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Archer Daniels Midland in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,17 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 20,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 19,94 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 10 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,82 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 3,65 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 8 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 84,50 Milliarden USD, gegenüber 85,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at