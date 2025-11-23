Ausblick: Archer Petroleum öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Archer Petroleum wird am 24.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,005 CAD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Archer Petroleum ein EPS von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 18,0 Millionen CAD – das würde einem Zuwachs von 8,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 16,6 Millionen CAD erwirtschaftet worden.

Die Prognosen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust je Aktie von -0,017 CAD, gegenüber 0,000 CAD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 5 Analysten durchschnittlich 59,1 Millionen CAD im Vergleich zu 55,8 Millionen CAD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at