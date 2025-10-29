Archer Aktie
Ausblick: Archer zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Archer stellt am 30.10.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 2 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,086 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Archer 0,430 NOK je Aktie eingenommen.
Basierend auf den Einschätzungen von 3 Analysten wird erwartet, dass der Umsatz im jüngsten Quartal 332,8 Millionen USD erreicht hat, verglichen mit einem Umsatz von 3,59 Milliarden NOK im Vorjahresquartal.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 6 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,224 USD aus. Im Vorjahr waren -3,980 NOK je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 1,32 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 13,99 Milliarden NOK in den Büchern gestanden hatten.
