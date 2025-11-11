Ausblick: Arcos Dorados A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Arcos Dorados A wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,160 USD aus. Im letzten Jahr hatte Arcos Dorados A einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite soll Arcos Dorados A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,23 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arcos Dorados A 1,13 Milliarden USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,564 USD, gegenüber 0,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden USD generiert wurden.

