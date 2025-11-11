Arcos Dorados a Aktie
WKN DE: A1H9NG / ISIN: VGG0457F1071
|
11.11.2025 07:01:06
Ausblick: Arcos Dorados A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Arcos Dorados A wird am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,160 USD aus. Im letzten Jahr hatte Arcos Dorados A einen Gewinn von 0,170 USD je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite soll Arcos Dorados A 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 1,23 Milliarden USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 8,06 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Arcos Dorados A 1,13 Milliarden USD umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 5 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,564 USD, gegenüber 0,710 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 4,72 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,47 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-mehr Nachrichten
|
11.11.25
|Ausblick: Arcos Dorados A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
28.10.25
|Erste Schätzungen: Arcos Dorados A präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
12.08.25
|Ausblick: Arcos Dorados A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
29.07.25
|Erste Schätzungen: Arcos Dorados A legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
13.05.25
|Ausblick: Arcos Dorados A gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
Analysen zu Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-mehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Arcos Dorados Holdings Inc Class -A-
|6,20
|1,61%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich
In Fernost finden die Börsen keine einheitliche Richtung.